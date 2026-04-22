東海テレビの浦口史帆アナウンサー(37)が19日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。浦口アナは1989年2月21日生まれ、三重県出身。名古屋大学卒業後、2011年に同局に入社。2020年2月に結婚を発表している。 【写真】ふっくらお腹を笑顔で愛おしそうに見つめる表情はママですね 「お世話になっている皆さまへ」と書き出し、「この度、待望の第一子を授かることができました」と報告。チューリップ