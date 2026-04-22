英ガールズグループ、リトル・ミックス元メンバーのジェシー・ネルソン（34）が、双子の娘たちの治療に必要な医療機器を積んだ愛車を盗まれる被害に遭った。事件が起きたのは19日未明。英エセックス州ブレントウッドにある自宅の敷地内から、車両が持ち去られたという。 【写真】難病の双子の娘ちゃんを抱くジェシー・ネルソン ジェシーは昨年5月、ハイリスク妊娠の末に双子のオー