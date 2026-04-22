自由で平穏な生活週刊新潮が最近報じた小室圭弁護士夫妻の日常は、アメリカで暮らす幸せな一家そのものだった。ラフなファッションで我が子を抱え、こぼれんばかりの笑顔を見せる眞子さんの様子からは、彼女が望んでいた自由で平穏な生活を送っているであろうことが伝わって来る。【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿一方、女性セブンプラスは13日、小室弁護士夫妻が暮らす米コネ