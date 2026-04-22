メタ社と比較するとチャットGPTで知られる米「オープンAI」が、今秋にも株式上場すると話題になっている。驚くべきは、いまの段階で8520億ドル（約135兆円）の評価額をつけていることだ。オープンAI社の売上高は1.95兆円（2025年）といわれており、創業11年の会社にしては、驚異的な数字である。しかし、赤字の上にいきなりトヨタ自動車の時価総額の2倍超という企業が出現するとは、どういう根拠なのだろう。【写真を見る】笑顔