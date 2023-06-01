21日午後、廿日市市の山の中で作業をしていた89歳の男性が重機の下敷きになり死亡しました。事故があったのは廿日市市吉和です。消防などによると午後3時頃、「男性が4トン重機の下敷きになっている」と同僚から通報がありました。下敷きになったのは廿日市市の林業 丸子武歳さん（89歳）で、約40分後に救助され、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。重機は運搬車で、丸子さんは木材を切り出