ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈(27)が20日、自身のインスタグラムを更新。現代アート展を訪れたことを報告した。 【写真】「いつも素敵でだいすき」な“師匠"の作品の前でポーズ 「この間行った空山基さんの回顧展感動しすぎて言葉が出なかったお姉ちゃんと一緒に行ったよ～」とつづり、ソニーのペットロボット「AIBO」のデザインでも知られる空山氏の作品展でのスナップ写真を投稿。