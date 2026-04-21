ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈(27)が20日、自身のインスタグラムを更新。現代アート展を訪れたことを報告した。



【写真】「いつも素敵でだいすき」な“師匠"の作品の前でポーズ

「この間行った空山基さんの回顧展 感動しすぎて言葉が出なかった お姉ちゃんと一緒に行ったよ～」とつづり、ソニーのペットロボット「AIBO」のデザインでも知られる空山氏の作品展でのスナップ写真を投稿。続いて、「そのあと昔アシスタントをしてた奥田雄太さんの個展 いつも素敵でだいすき」と、「TAKEO KIKUCHI」デザイナーを経てアーティストに転向した現代美術家との意外な接点を告白した。



音羽もフェリス女学院大学卒業後、抜群のスタイルをいかしたグラビア＆コスプレだけでなく、ピアニストや自作絵画の個展を開催するなど、アートとの関わりは深い。2つの作品展を訪れ、「インプットいっぱいするのって楽しいよね」と新たな刺激を受けた様子だ。



この投稿にファンからは「絵画に造詣があるのステキ」「え!?奥田さんのアシスタントしてたの びっくりなんですけど」「美術館のみなぽち、似合ってるよ」「作品より目立ってる」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）