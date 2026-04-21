国内シニアツアー第2戦の「ノジマシニア」を制した〓橋竜彦。3年目でシニア初優勝を果たしたが、2006年のレギュラーツアー「日本ゴルフツアー選手権」以来、20年ぶりに優勝カップを掲げた。ドライバーイップスと向き合いながらつかんだ14本のクラブに迫った。【写真】イップスと向き合う〓橋の1Wの?はなんだ？08年頃からドライバーイップスを発症。「手が震えてティアップできないほど。本当に苦労しました」と深い悩みだった。技