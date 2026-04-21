タレントの鈴木紗理奈（48）が21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ダイエット宣言から体重が2キロ減ったことを報告した。「52.60」と表示された体重計の写真を投稿し、「とりあえず2kg戻った」と報告。「食事制限andサプリ」「低酸素トレーニング」「語ッとハンドのリンパ流し」「岩盤浴」とつづり、最後に「大人の思春期」と記した。約1週間前の投稿では「太っても顔にはでません足に出ますムチムチでご