【漫画】本編を読む不倫を許してもきっと何も生み出すことはないだろう。どんなに反省する態度を見せられても、夫婦間の亀裂とつけられた傷は消えることはないからだ。『夫の元不倫相手とルームシェアしています』（兎月メイ：漫画、風沢氷花：原作/KADOKAWA）は、夫のモラハラと不倫に我慢できず逃げ込んだ先で、夫の元不倫相手と遭遇した女性を描いた物語だ。主人公の有里は5年前に夫と結婚し、今は週2のパートをしている。