災害で車を失った人を支援する日本カーシェアリング協会。熊本に新たな活動拠点が誕生しました。災害時の対応力強化が期待されます。東日本大震災をきっかけに発足した日本カーシェアリング協会。熊本市に設置したのが全国で7か所目となる支部です。■日本カーシェアリング協会・吉澤武彦代表理事「熊本地震から10年たちましてこれまで培ってきたこの経験とご縁を礎にしながら本格的に災害への備えをこの地で取
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 2. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 5. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 6. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 7. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 8. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 9. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 10. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 1. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 2. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 6. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 7. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 8. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 9. 男児遺棄「一番心配なことは」
- 10. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 1. 高市首相「全ては国民のために」
- 2. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 3. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 4. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 5. 男児は「お母さん大好きだった」
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. 参政党さや氏 徴兵制発言が波紋
- 8. 約530万本のネモフィラ満開 絶景
- 9. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 10. 首相、予算委員長らを慰労 成立受け公邸で会食
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 5. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 6. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 7. タイの「徴兵クジ」制度に異変
- 8. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 9. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 10. d4vd 死刑か終身刑の可能性も?
- 1. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 2. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 3. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 4. UDトラックス 1万3千台リコール
- 5. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 6. 「中古を買って直す」動きが加速
- 7. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 8. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
- 9. リーマンショック再来の鍵はAI
- 10. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 11. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 12. 「メンタルがいつも安定している人」がやっている、“朝晩1分ずつ”のシンプルな習慣
- 13. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 14. 月収100万?空前のタクシーバブル
- 15. 仙台駅の立地は全国的にも非常に珍しかった。移転を繰り返さないことで生まれた「急カーブ」の正体
- 16. 中部最大の連立化、名鉄″知立要塞″ 3度の延長で17年遅れも来年は一部高架化予定。その原因・現状＋若林駅の高架化は？
- 17. 息子に年120万超え「余裕ゼロ」
- 18. 不動産投資で買ってはいけぬ地域
- 19. ナフサ不足なら生理用品も影響か
- 20. 旧奈良監獄を活用した施設、公開
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. ASUS ルーター新製品を発表
- 3. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 4. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
- 5. 贅沢なハンドメイドRCAケーブルの世界。希少なVintageエナメル単線を使用
- 6. モトローラ、メタルボディーでデュアルカメラ搭載のSIMフリースマホ「Moto G5S Plus」を10月6日より順次発売！価格は4万1904円で、事前予約受付中
- 7. バイトテロで伸びたサービスとは
- 8. Snapdragon 888搭載の最新ゲーミングスマホ「nubia RedMagic 6」を写真や動画で紹介！外観や同梱品、基本機能などをチェック【レビュー】
- 9. iPhoneがさらに超多機能になったらどうなるのか？というムービー
- 10. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 11. 美人すぎる書道家の涼風花さん独占インタビュー！ 歯科衛生士を辞めた理由は……
- 12. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
- 13. VRは精神疾患に有効? 英で研究
- 14. 2017 Japan IT Week 春：楽しく飲んで楽しく充電！？宴会の「空き時間」をうまく活用したモバイルバッテリー貸出サービス「U4B Type-2」を紹介【レポート】
- 15. Apple、最新プラットフォーム「iOS 11」を9月19日に提供開始！iPhone 5s以降およびiPad 5以降、第6世代iPod touch以降で無料アップデート可能――iPhone 5・5cやiPad 4は対象外に
- 16. モトローラの防水・防塵に対応したSIMフリースマホ「Moto X4」を写真と動画で紹介！広角＋超広角レンズのデュアルカメラも搭載――ゲームパッドと360°カメラのMoto Modsも【レポート】
- 17. iOS 11.2.1リリース、HomeKit脆弱性に関連する不具合やauユーザー固有の問題を修正
- 18. [ナガコが見た！ミュージックビデオ日本史]Vol.10 多様な変革を遂げた2010年と2011年
- 19. 【世界初】不在配送問題をAIで解消「不在配送ゼロ化AIプロジェクト」不在配送9割減の電力スマートメーター連動の実証実験とは
- 20. iOS 26の通話録音の要約機能、文字起こしの精度は良いけど、要約はまとめすぎ感がある
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 4. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 5. 大谷ルールに「理解できない」
- 6. 負傷の米投手 インスタで報告
- 7. 久保 優勝パレードで爆笑トーク
- 8. 田中聡 筋肉断裂で今季絶望か
- 9. 5回10安打1失点 則本に評価も
- 10. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 2. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 3. 舞台『チェンソーマン』レゼ役は相馬結衣 セーラームーン役など2.5次元作品で活躍「本当に光栄」
- 4. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 5. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 6. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 7. くるまの「ヤッた日」永野把握?
- 8. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 9. 後輩とホテルへ「最低」夫に憤慨
- 10. 中居正広氏「再始動」の可能性か
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 4. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 5. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 6. スクワットとランジで美ボディへ
- 7. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 8. キャンメイク2026年夏新作
- 9. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
- 10. 断面まで美しい31アイスケーキ