災害で車を失った人を支援する日本カーシェアリング協会。熊本に新たな活動拠点が誕生しました。災害時の対応力強化が期待されます。東日本大震災をきっかけに発足した日本カーシェアリング協会。熊本市に設置したのが全国で7か所目となる支部です。■日本カーシェアリング協会・吉澤武彦代表理事「熊本地震から10年たちましてこれまで培ってきたこの経験とご縁を礎にしながら本格的に災害への備えをこの地で取