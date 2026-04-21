100円寿司チェーンの「はま寿司」は4月21日より、「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」同フェアでは、爽やかな大葉とニンニクの風味が食欲をかき立てる「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」と、特製だれに漬けたイカの甘みと大葉の風味がマッチする「青森県産 漬けいか耳つつみ」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「青森県産 漬け