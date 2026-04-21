「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」開催中 - 「直火焼きびんちょう」が110円!
100円寿司チェーンの「はま寿司」は4月21日より、「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を全国の店舗で開催している。
はま寿司「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」
同フェアでは、爽やかな大葉とニンニクの風味が食欲をかき立てる「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」と、特製だれに漬けたイカの甘みと大葉の風味がマッチする「青森県産 漬けいか耳つつみ」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「青森県産 漬けいか耳つつみ」
はま寿司「あわび」
また、程よい食感と豊かな風味を楽しめる「あわび」、甘辛い和牛のそぼろに柚子をあしらった「和牛そぼろいなり」が176円でラインアップ。さらに、タラバガニのお腹の希少な部位「タラバガニのふんどし」が231円で登場する。
はま寿司「タラバガニのふんどし」
はま寿司「生本ずわいがに」
至福の一貫シリーズでは、柔らかい身と濃厚な甘みが特長の「生本ずわいがに」を319円で、カニの旨ねたを贅沢に食べ比べできる「かに三昧」を792円で堪能することができる。
はま寿司「かに三昧」
このほか、サイドメニューに「カリカリポテト(焦がしにんにく醤油味)」、はまカフェラボには「ティラミスケーキ(北海道産マスカルポーネ使用)」がラインアップされている。
はま寿司「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」
同フェアでは、爽やかな大葉とニンニクの風味が食欲をかき立てる「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」と、特製だれに漬けたイカの甘みと大葉の風味がマッチする「青森県産 漬けいか耳つつみ」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「あわび」
また、程よい食感と豊かな風味を楽しめる「あわび」、甘辛い和牛のそぼろに柚子をあしらった「和牛そぼろいなり」が176円でラインアップ。さらに、タラバガニのお腹の希少な部位「タラバガニのふんどし」が231円で登場する。
はま寿司「タラバガニのふんどし」
はま寿司「生本ずわいがに」
至福の一貫シリーズでは、柔らかい身と濃厚な甘みが特長の「生本ずわいがに」を319円で、カニの旨ねたを贅沢に食べ比べできる「かに三昧」を792円で堪能することができる。
はま寿司「かに三昧」
このほか、サイドメニューに「カリカリポテト(焦がしにんにく醤油味)」、はまカフェラボには「ティラミスケーキ(北海道産マスカルポーネ使用)」がラインアップされている。