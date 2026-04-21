放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、バンドネオン奏者の小松亮太さんをゲストに迎えて、お届けしました。公開収録の模様。（左から）パーソナリティの宇賀なつみ、小松亮太さん、小山薫堂◆なかなかお目にかかれないプロのバンドネオン奏者4月5日（日）、東京・高輪ゲートウェイシテ