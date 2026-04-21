グラビアアイドルの堀みなみ(25)が19日、都内で新作イメージDVD「HOLY LOVE」（スパイスビジュアル）の発売記念イベントを行った。 【写真】美脚も魅惑的発売イベントで3次元姿を披露 童顔と迫力たっぷりのスタイル。撮影は2025年末に沖縄・宮古島で行った。逆バニー姿、夜のベッドシーンなどに挑戦。「バニーが一番、ファンの方に刺さってくれたみたいです。なかなか見られない堀みなみの姿だと