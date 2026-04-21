熱中症への注意を呼びかける情報の運用が22日から始まるのを前に、福岡県太宰府市で、発表時の対応などを確認しました。 ■太宰府市・高原清市長「（おととし）太宰府市では猛暑日が連続40日、通算62日を記録しました。私たちも一層の警戒心を持たないといけないと思っています。」環境省は22日から、熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートの運用を始めます。おととし、猛暑日の日数が全国一を記録した太宰