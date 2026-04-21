福岡市で3月に起きた殺人未遂事件で逮捕された男の身柄が、21日、検察庁へ送られました。■奥村誠悟記者「中容疑者を乗せた車が出てきました。頭を丸め、落ち着いた様子で周りを見渡しています。」殺人未遂の疑いで21日、送検されたのは、住居・職業不詳の中 晃成容疑者（26）です。警察によりますと、中容疑者は3月22日、福岡市中央区福浜の集合住宅で、男性の腹部を刃物のようなもので突き刺した疑いが持たれています。 ま