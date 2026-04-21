78歳の女性が「だまされたフリ」をして警察に協力。350万円をだまし取ろうとしたとして、男が逮捕されました。詐欺未遂の疑いで福岡県警に現行犯逮捕されたのは、千葉県四街道市の無職、安永慎太郎容疑者（42）です。警察によりますと、安永容疑者は4月1日から8日までの間、別の人物と共謀し警察官などをかたったウソの電話で、福岡市東区の78歳の女性から現金350万円をだまし取ろうとした疑いです。女性が、金融機関の窓口で高額