『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』サムネイル（C）︎LAPONE GIRLS 4人組ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、1ST ALBUM『QUARTET』収録楽曲の魅力を凝縮した『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』の公開がスタートしたほか、リード曲「Quartet」のShort ver.も配信開始となった。【動画】公開されたIS:SUE『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』1ST ALBUM『QUARTET』に収録される一部楽曲