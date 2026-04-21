

『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』サムネイル（C）︎LAPONE GIRLS

4人組ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、1ST ALBUM『QUARTET』収録楽曲の魅力を凝縮した『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』の公開がスタートしたほか、リード曲「Quartet」のShort ver.も配信開始となった。

【動画】公開されたIS:SUE『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』

1ST ALBUM『QUARTET』に収録される一部楽曲の魅力を一足早く体感できる『1ST ALBUM "QUARTET" Highlight Medley』が、4月21日19時00分に公開スタート。アルバム配信に先駆けて、収録される新曲の一部が試聴でき、『QUARTET』の世界観やサウンドの幅を楽しむことができる内容となっている。

また、リード曲「Quartet」のShort ver.は、4月18日よりTikTok／Instagram／YouTubeで配信がスタート。サビ部分を中心に、楽曲の印象的なフレーズをいち早く体感することができ、パフォーマンスや振り付けへの期待も高まっている。「Quartet」のフルサイズ音源は、アルバム全曲配信に先駆けて、5月7日0時00分より各音楽配信サービスで先行配信予定となっている。

5月24日には、自身最大規模となる東京ガーデンシアターでのツアーファイナル公演『2026 IS:SUE 1ST TOUR FINAL - IS:SUE IS COMING』の開催を予定している。