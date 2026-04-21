4月16日、広島市内の路上で液体をかけられた男が、特殊詐欺の受け子の疑いで逮捕されました。男は「現金を回収役に渡した後、別の人物に液体をかけられた」などと供述しています。19日、詐欺の疑いで送検された大阪市の職業不詳の男（69）はこの3日前・・・。■橋本 浩 記者「事件があったのは、アストラムラインとこちらの商業施設の間の道路で起きました。」男は16日午後5時半すぎ、広島市安佐南区大町東の路上で、男に