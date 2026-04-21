全国の空港で起きた管制システムのトラブル。熊本空港発着の空の便にも欠航や遅れが出ています。■花木瞳記者「午前10時半の熊本空港です。窓口には便の振り替えなどの手続きを待つお客さんの列ができています」 日本航空や全日空などによりますと、21日早くから管制システムにトラブルが起き、熊本空港では、出発便・到着便ともに欠航や大幅な遅れが発生しました。このうち日本航空では5便が欠航し、最大で約3時間の遅れが出