全国の空港で起きた管制システムのトラブル。熊本空港発着の空の便にも欠航や遅れが出ています。



■花木瞳記者

「午前10時半の熊本空港です。窓口には便の振り替えなどの手続きを待つお客さんの列ができています」



日本航空や全日空などによりますと、21日早くから管制システムにトラブルが起き、熊本空港では、出発便・到着便ともに欠航や大幅な遅れが発生しました。このうち日本航空では5便が欠航し、最大で約3時間の遅れが出ています。そのほか、全日空やソラシドエア、天草エアラインでも欠航や遅れが発生しました。





■羽田空港へ出発予定の人「よかった。きょう帰れる」「出張で来ていましてきょう帰る予定だったんですけど欠航になっちゃった」■沖縄へ出発予定の人「行けなかったらちょっと悲しい」

国土交通省によりますと、航空機の離発着時間や飛行経路などの情報を送るシステムに不具合が発生したため、全国的に、航空機の運行の制限をかけたということです。バックアップシステムに切り替え、不具合は解消しました。日本航空や全日空によりますと、22日以降の影響は現時点ではわからないということです。