4月20日、松竹芸能がオフィシャルサイトを更新。4月10日に急逝した漫才コンビ「共犯者」の故・洋平の実兄による追悼コメントを発表した。「4月13日に松竹が、《弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました》と発表。26歳という若さ、昨年のM-1では準々決勝進出、2026年2月12日に行われた『第8回 たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』でもたけしさんに評価されるな