外出が増えるゴールデンウィークを前に、ガソリン価格は高止まりが続いています。そんな中、車の燃費向上につながる節約術について取材してきました。石川県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、4月20日の時点で169円60銭と、170円前後で推移しています。そんな中でも、外出したいゴールデンウィーク。JAF認定セーフティアドバイザーの中川裕貴さんにガソリンの節約術を聞きました。「停止の際はゆっくりスピ