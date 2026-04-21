▲写真左から、古川 カベルネ 卓人、真田 メルロ 煌生、石田 ピノ 知之、松田 シャルドネ 創太郎、門脇 リースリング 卓史。指先で表現する“SHiZUKUポーズ”を披露Z世代にも昭和歌謡ブームが訪れ、ここ数年、多くの昭和歌謡男性ボーカルグループが誕生。メンバーそれぞれが異色の経歴や個性的な魅力を放ち、今や一つの“推しジャンル”として確立されている。そんな中、またもや新星が誕生した。レプロエンタテインメント×つばさ