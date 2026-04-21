交通事故が多くなるゴールデンウイークを前に、21日、逆走車を想定した実践訓練が行われました。（訓練）「逆走です止まってください」「 急いでるんだよ」これは、静岡県警高速隊などが開催した逆走車両の対応訓練で、21日は、高速道路上で逆走車が現れた際に、道路を封鎖して逆走車を確保する訓練が行われました。全国では2025年、320件の逆走が確認され、2024年よりも88件多くなっていて、約7割の運転手が65歳以上