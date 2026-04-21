17日に赤坂御苑で開催された『春の園遊会』に参加した、小野田紀美経済安全保障担当大臣（43）の“服装”が話題となっている。「小野田大臣が着用していた真っ赤なドレスと帽子が、秋篠宮家の次女・佳子さまの装いと似ていたことに注目が集まっていました。SNSでは《めっちゃ被る服装》《帽子は皇族向けでは》といった指摘が相次ぐことに」（ファッションライター）そんななか、19日にXを更新した小野田大臣は、園遊会の服装に関し