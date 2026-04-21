近鉄の新型一般車両 6A系 近畿日本鉄道株式会社は、南大阪線、吉野線、長野線、御所線で新型一般車両「6A系」を5月19日（火）から運行開始する。南大阪線系統への新型一般車両の投入は、2002年の「シリーズ21（6820系）」以来、24年ぶりとなる。 6A系は、先行して奈良線などで導入されている「8A系」と同様の赤と白のツートンカラーを採用。車内設備には、利用状況に応じてロングシートとクロスシ&