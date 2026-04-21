UM790 Pro Amazonのタイムセールで、Ryzen 9 7940HS搭載のミニPC「UM790 Pro」が通常価格16万4,999円のところ、20%OFFの13万2,498円でセール中だ。 UM790 Proは、小型筐体ながらUSB4とHDMI出力を2ポートずつ、計4ポートの4K/60Hz映像出力が可能なミニPC。メモリは32GB、ストレージは1TB M.2 NVMe SSD。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.2などの無線通信機能や、2.5 Gigabit Ethernetの有線LAN接続にも