サンワサプライ株式会社は4月21日（火）、小型冷却クーラー「400-CLN040」を直販サイトで発売した。直販価格は2,580円。 ホームルーターやミニPCなどの下に置くだけで、効率的に熱を逃がすことができるというUSB給電式の冷却クーラー。 12cmファンを搭載しながらも、天板サイズは約13×13cmと省スペースな設計を採用している。動作音は約18dBの超静音設計となっており、2