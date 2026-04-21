ライカカメラ社は4月21日（火）、Freefly Systems社が「Lマウントアライアンス」に新たに加入したと発表した。 2018年のフォトキナで発足した「Lマウントアライアンス」は、結成時のライカカメラ社、株式会社シグマ、パナソニック株式会社の3社からスタート。その後、エルンスト・ライツ・ウェッツラー社、DJI社、アストロデザイン社、SAMYANG Optics社、Blackmagic Design社、SIRUI社、Viltrox社が順次加わり、今