文化放送で放送中の『MSSPは一見さんお断り？！』（毎週水曜日深夜1時30分～2時00分）では、スペシャルウィーク週の4月22日（水）の放送に、小笠原海と船津稜雅がゲスト出演する。 『MSSPは一見さんお断り？！』は、FB777（エフビースリーセブン）、KIKKUN-MK-II（キックンマークツー）、あろまほっと、eoheoh（エオエオ）の4人によるゲーム実況＆音楽制作集団「M.S.S Project（エ