文化放送で放送中の『MSSPは一見さんお断り？！』（毎週水曜日 深夜1時30分～2時00分）では、スペシャルウィーク週の4月22日（水）の放送に、小笠原海と船津稜雅がゲスト出演する。

『MSSPは一見さんお断り？！』は、FB777（エフビースリーセブン）、KIKKUN-MK-II（キックンマークツー）、あろまほっと、eoheoh（エオエオ）の4人によるゲーム実況＆音楽制作集団「M.S.S Project（エム エス エス プロジェクト）」による初の地上波冠ラジオ番組。メンバーが週替わりで登場し、動画や楽曲の制作裏話やプライベートのエピソードなど、ここだけのスペシャルトークを展開している。

4月22日（水）の放送には、ゲストに小笠原海と船津稜雅が登場。2人は同局で放送中の『稜海しました！超特急QR』（毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分）のパーソナリティを務めており、「文化放送の番組同士の交流会！」として、前週に続き2週にわたり登場する。（※『稜海しました！超特急QR』において、小笠原海と船津稜雅は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」の後輩という設定でお送りしている。）

MSSPからはKIKKUN-MK-Ⅱとeoheohが出演。前週の放送では好きなゲームや学生時代の話で会話が弾み、エンディングでは海が「無限に話せますよね！」、KIKKUN-MK-Ⅱが「あと5時間は話せる」と言葉にするほど、意気投合していた4人。2週目となる4月22日（水）の放送は、KIKKUN-MK-Ⅱと稜雅がゲーム「真・三國無双シリーズ」をやり込んでいたという話からスタートし、ニッチな話題で盛り上がりながら、さらに距離を縮めていく。

エンディングが近づくと、KIKKUN-MK-Ⅱは寂しそうに「終わっちゃうのか…」「夕方みたい…」とぽつり。まだまだ話し足りなさそうな様子で、4人での収録は幕を閉じた。

収録を終えたMSSPのKIKKUN-MK-Ⅱとeoheoh、小笠原海と船津稜雅は、以下のようにコメントしている。

KIKKUN-MK-Ⅱ：稜海のお二人にお越しいただきました。本当にありがとうございます！ すごく新鮮でしたね。

eoheoh：そうだね。こうやってアーティストの方々とラジオでコラボするっていうのが今までなかったので。超特急の…えっと、超特急の後輩の稜海さんが来てくれまして。そのあたり、よく分かってないんですけど（笑）。

船津稜雅：本音出てる（笑）。

eoheoh：そのあたり難しいんですけど（笑）、とてもおもしろい話ができたなと思います。

稜雅：僕はMSSPさんのゲーム実況を本当に何周も見ていたので、「実際にいるんだ！」って。生でお会いできて嬉しいですし、ありがたいです。夢のような時間でした！

KIKKUN-MK-Ⅱ：恥ずかしいなぁ。

小笠原海：番組の初回放送が同じ日だったことも分かったしね。兄弟番組ですから！ 同じ日に始まった2組がこうして出会うことができて、すごく嬉しいです。番組同士が交流する機会ってなかなかないじゃないですか。だからこれを機に仲良くさせてください！

稜雅：僕たちのラジオって、いろんな方々に一方的に「ブラザー」「bro」って言いまくってるんですよ。

海：「みんなの弟ラジオ」って言ってます。

稜雅：横のつながりを大事にしていて。今回のコラボを通して、正真正銘の「bro」ができた感覚です。

海：オフィシャルbroができたよね。

KIKKUN-MK-Ⅱ：Hey,bro! What’s up, man?

稜雅：Yo,man!

KIKKUN-MK-Ⅱ：次はね、僕らが『稜海QR』に殴り込みに行きます。

海・稜雅：殴り込みに!?（笑）。

eoheoh：こういうコラボは何回もやりたいですね。あと2人メンバーがいるので、その2人にも会ってもらいたいですし。

稜雅：濃ゆいお二人がいますもんね。あとは、超特急先輩にもゲーム好きなメンバーがいるので、ゲーム配信やライブでもご一緒できたらいいなと思います。

KIKKUN-MK-Ⅱ：いいなぁ。夢が広がりますね！

海・稜雅：これからも仲良くしていただきたいです！

KIKKUN-MK-Ⅱ・eoheoh：ぜひぜひ！ よろしくお願いします！

当番組は地上波での放送に加え、文化放送発のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、番組放送後にアーカイブや会員限定コンテンツを配信中。オマケトークにはゲストの2人も出演する。

【『MSSPは一見さんお断り？！』番組概要】

■番組名： 『MSSPは一見さんお断り？！』

■放送日時： 毎週水曜日 深夜1時30分～2時00分（25時30分～26時00分）

■出演： M.S.S Project

■メールアドレス： mssp@joqr.net

■番組X： @mssp_ichigen

■推奨ハッシュタグ： #MSSPお断り

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/mssp

【『稜海しました！超特急QR』番組概要】

■番組名： 『稜海しました！超特急QR』（読み：りょうかいしました ちょうとっきゅうあーる）

■放送日時： 毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分（25時30分～26時00分）

■出演： 小笠原海、船津稜雅

■メールアドレス： ryokai@joqr.net

■番組X： @ryokai_joqr

■推奨ハッシュタグ： #稜海QR

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/ryokai/