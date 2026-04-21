野村恵子さん 沖縄は野村さんの母方の故郷であり、2020年秋からは読谷村へ拠点を移した。これまで何度も通ってきたが、暮らし始めると見える世界、感じ方が変わった。 「視点がニュートラルになり、俯瞰して見られるようになった。自然と戦争のことも撮れるかなと思い始めました」と野村さんは話す。30年来、撮り続けてきた写真群は時空を超え、此岸と彼岸を行き来する空間を提示する。 住人として… 沖縄に住