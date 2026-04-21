山口地方検察庁のトップ・検事正に吉野 太人さんが着任しました。15日付けで山口地方検察庁に着任した吉野 太人検事正53歳。山口地検で行われた着任会見で抱負を語りました。（吉野 太人新検事正）「全体の職員のパフォーマンスを最大限発揮できるような職場環境を作ること、検察ひとつの組織では事件の解決はできないので警察をはじめとする関係機関と十分連携して組織一丸となって治安の維持・確保に努めていきたい」吉