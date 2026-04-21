BMSG所属の6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、2026年4月18日（土）にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催された、SB19 のコンサートにスペシャルゲストとして出演した。オフィシャルレポートを掲載する。本公演は、大規模野外ライブ「Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale」として開催され、世界各地で展開された同ツアーは各公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めている。本公演もソール