お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也が20日にInstagramを更新。お笑いコンビ「ザブングル」として活躍した松尾陽介さんの結婚式の模様を公開した。【写真】元相方の隣で泣き顔を見せるザブングル加藤ワタナベエンターテインメントのお笑いコンビだったザブングルは1999年9月に結成。2021年3月に解散し、松尾さんはお笑い芸人を引退し、沖縄県に移住していたが、昨年末の『アメトーーク年末6時間SP』（テレビ朝日系）で自身のレ