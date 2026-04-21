解散から5年、元ザブングル松尾さん結婚式、号泣する元相方加藤も
お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也が20日にInstagramを更新。お笑いコンビ「ザブングル」として活躍した松尾陽介さんの結婚式の模様を公開した。
【写真】元相方の隣で泣き顔を見せるザブングル加藤
ワタナベエンターテインメントのお笑いコンビだったザブングルは1999年9月に結成。2021年3月に解散し、松尾さんはお笑い芸人を引退し、沖縄県に移住していたが、昨年末の『アメトーーク年末6時間SP』（テレビ朝日系）で自身のレギュラー企画だった「運動神経悪い芸人」に特別に出演。その場で結婚を発表していた。
入江が「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました」と投稿したのは、そんな松尾さんの結婚披露宴での記念ショット。複数公開されている写真には、参加者が新郎新婦を囲んだ集合ショットや松尾さんの隣で泣き顔を見せる元相方でピン芸人のザブングル加藤の2ショットも収められている。
入江は2019年に発覚した「闇営業問題」によって所属していた吉本興業から契約解除され、ザブングルも関わっていたことからコンビで謹慎処分となっていた。
投稿の中で入江は松尾さんと加藤について「二人には本当に沢山迷惑をかけてしまいました」とつづり「それなのにずっと仲良くしてくれて、僕の仲間でいてくれた二人」「一回も僕を責めなかった二人です」とコメント。さらに松尾さんの結婚披露宴について「最高の披露宴でした」と振り返り「加藤君最初からずっと泣いてました笑」と明かしている。
引用：「入江慎也」Instagram（@oreirie0408）
【写真】元相方の隣で泣き顔を見せるザブングル加藤
ワタナベエンターテインメントのお笑いコンビだったザブングルは1999年9月に結成。2021年3月に解散し、松尾さんはお笑い芸人を引退し、沖縄県に移住していたが、昨年末の『アメトーーク年末6時間SP』（テレビ朝日系）で自身のレギュラー企画だった「運動神経悪い芸人」に特別に出演。その場で結婚を発表していた。
入江は2019年に発覚した「闇営業問題」によって所属していた吉本興業から契約解除され、ザブングルも関わっていたことからコンビで謹慎処分となっていた。
投稿の中で入江は松尾さんと加藤について「二人には本当に沢山迷惑をかけてしまいました」とつづり「それなのにずっと仲良くしてくれて、僕の仲間でいてくれた二人」「一回も僕を責めなかった二人です」とコメント。さらに松尾さんの結婚披露宴について「最高の披露宴でした」と振り返り「加藤君最初からずっと泣いてました笑」と明かしている。
引用：「入江慎也」Instagram（@oreirie0408）