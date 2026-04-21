20日夜、福岡市東区の県道で、歩行者の男性がタクシーにはねられ大ケガをした事故で、はねられたのは59歳の男性と分かりました。 警察によりますと、20日午後8時すぎ、福岡市東区箱崎で「歩行者の男性がタクシーにはねられた」と、事故を目撃した女性から110番通報がありました。現場は筥崎宮の東側の通称、妙見通りです。はねられた男性は腹部を強く打って病院に搬送され、重傷です。その後の警察の調べで、はね