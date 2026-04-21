21日午前、全国各地の空港で航空管制システムのトラブルが発生し、福岡空港でも発着する便に欠航や遅れが出ています。 ■奥村誠悟記者「福岡空港の国内線ターミナルです。システムトラブルの影響で多くの便に影響が出ていて、発着状況を確認する人たちの姿が見られます。」国土交通省福岡空港事務所によりますと、福岡空港では午前7時ごろまでに航空管制トラブルを確認し、出発便の間隔を通常より空けて運用したため、