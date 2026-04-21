犬に『トイレを覚えさせる』コツ 1.犬の寝床から離れた場所にトイレを設置する ペットショップでは子犬が入っているケースにベッドとトイレが並んで置いてありますが、実は犬はこの状態をあまり好みません。 犬は本来外敵から自分の存在を見つけられないよう、巣から離れた場所で排泄します。家庭でも寝床とトイレをまとめてしまいがちですが、犬がトイレの失敗をする原因になります。 寝床から離れた場所に