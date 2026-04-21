犬に『トイレを覚えさせる』コツ

1.犬の寝床から離れた場所にトイレを設置する

ペットショップでは子犬が入っているケースにベッドとトイレが並んで置いてありますが、実は犬はこの状態をあまり好みません。

犬は本来外敵から自分の存在を見つけられないよう、巣から離れた場所で排泄します。家庭でも寝床とトイレをまとめてしまいがちですが、犬がトイレの失敗をする原因になります。

寝床から離れた場所にトイレを設置してください。サークル内に設置するなら広いサークルを選び、中にケージを置くなどしてトイレから距離をとりましょう。

2.犬の大きさに合ったトイレトレーを選ぶ

犬がトイレを外してしまう原因のひとつに大きさが合っていないことがあります。子犬のときに家に迎えてトイレを教えることが多いですが、成長するとトイレトレーが体に対して小さくなります。

排泄の前にグルグル回る、歩きながらウンチをするという犬は多いです。犬からするとトイレをきちんと使っているつもりでも、外してしまう確率が高くなります。

トイレの大きさは犬の体の２～３倍が適切とされています。犬の成長に合わせてトイレが小さそうだと思ったら大きめのものに変えましょう。

オスの場合は足をあげるので高い枠のついたトレーを使用してください。

3.トイレシートを使って位置を教える

家に迎えたばかりの頃はトイレを設置しても他の場所で排泄をしてしまうことがあるでしょう。排泄したらトイレシートで掃除をし、そのシートをトイレに置いてここがトイレの位置だと教えます。

犬は一度排泄して自分のニオイがついた場所をトイレにしてしまいます。間違って排泄した場所は専用のスプレーやシートを使い、ニオイを残さないようにしてください。

4.犬が催したらトイレに連れていく

犬が排泄したくなるタイミングは食後、体を動かした後、グルグル回り出したときなどです。子犬ならば抱っこができるので、犬が催したらすぐにトイレに連れていきましょう。

子犬は排泄の回数が多くて間に合わないことがありますが、食後は排泄をしたくなるタイミングです。ごはんのあとにトイレに連れて行き、トレーニングを繰り返してみましょう。

きちんとトイレを使えたら思い切り褒めてください。排泄と同時『ワンツー』や『シー』などの声をかけるようにすると、犬はトイレの合図だと学習します。

5.失敗しても叱らない

トイレの失敗をして叱ると、犬は排泄をすることがいけないことだと思ってしまう可能性があります。隠れて排泄する、食糞などに繋がりますますトイレを正しく使えなくなってしまいます。

また飼い主がかまってくれるからという理由でわざとトイレの失敗をする犬もいます。怒っている飼い主は怖いけれど、かまってもらえる嬉しさの方が勝ってしまうようです。

マーキングをするオスや甘えん坊の犬にこの行動は多いです。犬がトイレ以外の場所で排泄をしてもあまり騒がず、静かに片付けましょう。

室内トイレを使うメリット

トイレは外でしかしない犬は多いですが、室内でもできるようにしておくと次のようなメリットがあります。

悪天候でもトイレができる

近年は異常気象で集中豪雨や酷暑の日が多くなっています。雨の日に犬にレインコートを着せて散歩に行く人も多いですが、犬も飼い主も後処理が大変ですね。

また夏はアスファルトが熱くなり、犬は足裏を火傷する危険性があるので早朝や夜に散歩をすることになります。

しかしそれでは犬がトイレを我慢している時間が長くなってしまいます。室内トイレを使う習慣がついていると犬に辛い思いをさせずに済みます。

病気の犬・高齢犬の世話が楽になる

健康な成犬は１日に１～２回排泄すれば問題ありません。しかし高齢犬は長時間我慢することができず、夜から朝までの間に漏らしてしまうことが珍しくありません。

病気の犬も人間と同様トイレが近くなります。そんなとき室内でトイレを使う習慣があれば、犬も飼い主も楽に生活できます。

筆者の知人の犬は５歳で発病し、薬の副作用で多飲多尿になってしまいました。それまで外でしか排泄をする習慣がなかったため、２～３時間ごとに散歩に行くことになってしまい苦労していました。

まとめ

筆者の愛犬は子犬時代に室内トイレを使っていましたが、成長とともに外で排泄をするようになり室内トイレは使わなくなりました。

まだ若いので問題ありませんが、将来のためにはトレーニングをしておいた方が良いと思っています。

犬のトイレのしつけは他のしつけと同様、すぐにできるものではありません。犬のペースに合わせて根気強く覚えさせましょう。