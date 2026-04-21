阿部慎之助監督が就任した2024年には4年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人。だが昨年は、優勝した阪神に15ゲーム差をつけられ3位に沈んだ。今シーズンは開幕カードの阪神3連戦こそ1勝2敗と負け越したが、その後、大きな連敗はなく、まずまずのスタートとなっている。【西尾典文／野球ライター】【写真】神宮球場でのヤクルト戦に挑むジャイアンツ選手たちの姿優勝争いに加わる可能性は十分だが…原動力となっているのは新戦力だ