【前後編の後編／前編を読む】新婚家庭に入りびたり、僕にやたらとなついてくる「義妹」がおかしい…妻はなぜ甘やかすのか39歳夫が“わが子誕生の夜”にハメられて田所祐汰さん（39歳・仮名＝以下同）は、32歳のときに3歳年下の由希乃さんと結婚した。だが新婚生活が始まると、妻の7歳下の妹・美冬さんがたびたび家に出入りするようになり、祐汰さんに接近をはじめた。義妹の距離感、それを受け入れる妻に違和感を覚えた祐汰さ