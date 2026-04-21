Insta360 Japan株式会社は、4月21日（火）より期間限定のセールを開催する。 同社の人気製品である360°カメラやアクションカメラなどが、最大30％OFFになるセール。カメラ本体の割引に加えて、各種対応アクセサリーも10％OFFで販売される。 セールを行う販売チャネルは、Insta360公式オンラインストア、公式Amazonストア、公式楽天ストアのほか、一部の家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ