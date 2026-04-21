カンテレ系ドラマ「銀河の一票」が２０日、スタートした。幹事長である父から絶縁された茉莉（黒木華）が、街で偶然出会ったスナックのママ・あかり（野呂佳代）に都知事選出馬を打診し、物語は動いていく。茉莉は、自宅の本棚に「宮沢賢治全集」があり、心に思うことがあるときは、本を開いて大事な文を読み返す。この日は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という文章を黙読し、何かを決意する。