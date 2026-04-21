お笑い芸人として活躍しながら、2015年に小説『火花』で芥川賞を受賞した又吉直樹さん。今年は、6年ぶりの長編小説『生きとるわ』（文藝春秋）を刊行するなど、現在も執筆や舞台など多様な表現活動を続けています。 前編では又吉さんに、新作に込めた思いや、下積み時代から変化したキャリアの考え方、そして「やりたいことが見つからないときの探し方」について聞きました。 将来に漠然とした不安を抱える若手ビジネスパ}