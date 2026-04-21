ダシ割りの最前線ここにアリ！香り豊かな蒸留酒が奏でる新感覚の一杯に出合う衝撃。今回は“うまみ”が織りなす新たな一面を発見してきました。ジンとダシの異色のタッグを体験しよう『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』＠中目黒ジンとダシ。ちょっと想像がつかない組み合わせだったけど、飲んでみるとおぉ、素直に旨〜い！オープン以来、この店の冬の名物カクテルとして人気なのが『ジンの出汁割り』。ジンの出汁割り1320円『＆SPI