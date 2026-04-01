地域の住民に防災への意識を高めてもらおうと、福山市の住宅会社が防災イベントを開きました。イベントを開いたのは、福山市駅家町に本社を置くアースデイ・システムです。地域の防災意識を高めようと今回初めて開いたイベントではVR＝バーチャルリアリティを使った災害の疑似体験や、非常食の試食などが行われ、参加した地域住民らが防災についての情報を学びました。■アースデイ・システム藤本 浩史 社